На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Александр Гвоздик: Чувствую, что готов к бою за титул

Александр Гвоздик: Чувствую, что готов к бою за титул

29-летний украинский боксер Александр Гвоздик (12-0, 10 КО), выступающий в полутяжелой весовой категории (до 79,4 кг) заявил, что чувствует себя готовым к титульному бою.

8 апреля в Оксон-Хилл (штат Мэриленд, США) украинцу предстоит провести 10-раундовый поединок с кубинцем Юниэски Гонсалесом (18-2, 14 КО).

«Я чувствую, что готов бороться за титул. Поэтому я просто жду возможности, - сказал Гвоздик в интервью BoxingScene. - Гонсалес очень хороший боец, очень сильный. Он опытен. Я знаю, что у него хороший опыт в любителях, 350 боев. Он очень хороший боксер и соперник. Для меня это большой вызов. Я ожидаю от него того же, что он показывал в боях с другими соперниками, — прессинга. Это его стиль. Я ожидаю прессинга и постараюсь его нейтрализовать и выполнить свою работу».

Гвоздик считает своего соотечественника Василия Ломаченко лучшим примером для подражания.

«Василий вдохновляет меня на тренировки. Он мотивирует меня. Как и раньше, когда мы готовились к Олимпийским играм, я наблюдал за ним и его боями, и он вдохновил меня. Легче, когда кто-то показывает вам на своем примере, что все возможно. Он отличный пример того, как стать великим бойцом».


Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Ломаченко, Усик и Гвоздик на НВО: промо-видео
Гвоздик получил в соперники опытного кубинца
Гвоздик: Я хотел бы драться со Стивенсоном за титул WBC
Айзек Чилемба: Гвоздик стоит на моем пути, и я собираюсь его уничтожить
Гвоздик vs. Чилемба: первые комментарии боксеров и тренеров
Гвоздик о своем сопернике: Карпенси — крепкий парень, очень опытный боец
Александр Гвоздик: «Мечтал стать олимпийским чемпионом»
Лондон-2012. Александр Гвоздик стартовал с победы
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Кличко готовится к бою с Джошуа (Видео)
Александр Гвоздик: Чувствую, что готов к бою за титул
Джеймс Али Башир: Бой Усика с Хантером может получиться захватывающим
Ломаченко, Усик, Гвоздик: финальная пресс-конференция (Видео, фото)
Джордж Формен: Если Кличко выиграет, мир бокса перевернется!

Последние новости спорта

16:59 Кличко готовится к бою с Джошуа (Видео) 17 | Бокс / Видео

16:36 Александр Гвоздик: Чувствую, что готов к бою за титул 53 | Бокс

16:16 FIA отказалась менять расписание Гран-при Китая 64 | Формула-1

15:47 Пелешенко – двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике в категории до 85 кг 83 | Тяжелая атлетика / Главные новости спорта

13:36 НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Нью-Джерсис», «Нэшвилл» разгромил «Даллас», «Чикаго» проиграл «Анахайму» и другие результаты 106 | Хоккей

12:55 НБА. «Индиана» обыграла «Милуоки», «Атланта» нанесла поражение «Бостону» и другие результаты 116 | Баскетбол

12:28 Андрей Медведев: Жеребьевка Кубка Дэвиса прошла как нельзя лучше для сборной Украины 136 | Теннис

12:08 Кубок Дэвиса. Результаты жеребьевки матча Португалия - Украина 152 | Теннис

11:27 Монтерей. Кербер вышла в ¼ финала, Макарова зачехлила ракетку 135 | Теннис

11:01 Формула-1. Гран-при Китая. Вторая тренировка не состоялась из-за плохих погодных условий 142 | Формула-1

Все новости

ФОТО

Владимир Кличко за три недели до боя с Джошуа (Фото)

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

ВИДЕО

Ломаченко, Усик, Гвоздик: финальная пресс-конференция (Видео, фото)

Овечкин спровоцировал драку в матче НХЛ (Видео)

Норвежский видеоблогер спародировал лыжный ход Нортуга, Сундбю, Йохауг, Бьорген, Устюгова и Майкла Джексона (Видео)

Ломаченко, Усик и Гвоздик на НВО: промо-видео

НБА. Два стокилограммовых баскетболиста подрались в матче «Чикаго» - «Торонто»

Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны (Видео)

Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео)





Топ-новости недели

Пелешенко – двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике в категории до 85 кг
Ломаченко, Усик, Гвоздик: финальная пресс-конференция (Видео, фото)
Мария Хлян – серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике в категории до 69 кг
Чарльстон. Катерина Бондаренко покидает турнир во втором круге
Елена Костевич - лучшая спортсменка Украины в марте








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2017 (114)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги