Александр Гвоздик: Чувствую, что готов к бою за титул

29-летний украинский боксер Александр Гвоздик (12-0, 10 КО), выступающий в полутяжелой весовой категории (до 79,4 кг) заявил, что чувствует себя готовым к титульному бою.8 апреля в Оксон-Хилл (штат Мэриленд, США) украинцу предстоит провести 10-раундовый поединок с кубинцем Юниэски Гонсалесом (18-2, 14 КО).«Я чувствую, что готов бороться за титул. Поэтому я просто жду возможности, - сказал Гвоздик в интервью BoxingScene. - Гонсалес очень хороший боец, очень сильный. Он опытен. Я знаю, что у него хороший опыт в любителях, 350 боев. Он очень хороший боксер и соперник. Для меня это большой вызов. Я ожидаю от него того же, что он показывал в боях с другими соперниками, — прессинга. Это его стиль. Я ожидаю прессинга и постараюсь его нейтрализовать и выполнить свою работу».Гвоздик считает своего соотечественника Василия Ломаченко лучшим примером для подражания.«Василий вдохновляет меня на тренировки. Он мотивирует меня. Как и раньше, когда мы готовились к Олимпийским играм, я наблюдал за ним и его боями, и он вдохновил меня. Легче, когда кто-то показывает вам на своем примере, что все возможно. Он отличный пример того, как стать великим бойцом».