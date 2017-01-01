Джеймс Али Башир: Бой Усика с Хантером может получиться захватывающим

Бывший тренер чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинца(11-0, 10 КО) Джеймс Али Башир в интервью BaylorIC TV поделился своими ожиданиями от боя Усика против американца Майкла Хантера (12-0-0, 8 КО), который состоится в эту субботу, 8 апреля, в Оксон-Хилле, США.«Я желаю всего наилучшего Александру Усику, - сказал Джеймс Али Башир. - Его ждет непростой бой в эту субботу. Усик - выдающийся атлет и очень хороший боксер. К тому же, у него сердце и ментальность бойца. И он прекрасно понимает все свои преимущества. Победить его будет очень, очень сложно. Но бой с Майклом Хантером должен получиться очень интересным, я с нетерпением его жду. Потому что Хантер, если он будет хорошо готов, - очень непростой соперник.Бой Марко Хука с Майрисом Бриедисом на прошлой неделе был унылым зрелищем, мягко говоря. Но вот бой Усика с Хантером может получиться захватывающим.Новый тренер Усика Расс Анбер? Мне сложно сказать, будут ли какие-то изменения в стиле Усика, и если будут - то какие, потому что я не знаком с тренерским стилем Расса, с его подходами. Я знаю его как катмэна, но как о тренере ничего не могу сказать. Я не могу сказать ничего «за» или «против», не будучи знакомым со стилем его работы».