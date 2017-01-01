Ломаченко, Усик, Гвоздик: финальная пресс-конференция (Видео, фото)

Василий Ломаченко (7-1, 5 КО), Александр Усик (11-0, 10 КО) и Александр Гвоздик (12-0, 10 КО).



В главном поединке вечера Василий Ломаченко проведет защиту титула WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) против американца Джейсона Сосы (20-1-4, 15 КО).

Александр Усик будет защищать титул WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг) в бою с американцем Майклом Хантером (12-0-0, 8 КО)

Александр Гвоздик будет боксировать с кубинцем Юниэски Гонсалесом (18-2, 14 КО).

















Состоялась финальная пресс-конференция накануне субботнего вечера профессионального бокса в Оксон-Хилле (штат Мэриленд США) на арене MGM National Harbour, главными участниками которого станут сразу три украинских боксера(7-1, 5 КО),(11-0, 10 КО) и(12-0, 10 КО).В главном поединке вечера Василий Ломаченко проведет защиту титула WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) против американца Джейсона Сосы (20-1-4, 15 КО).Александр Усик будет защищать титул WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг) в бою с американцем Майклом Хантером (12-0-0, 8 КО)Александр Гвоздик будет боксировать с кубинцем Юниэски Гонсалесом (18-2, 14 КО).

Фото BoxingScene



