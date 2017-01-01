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Ломаченко, Усик, Гвоздик: финальная пресс-конференция (Видео, фото)
Состоялась финальная пресс-конференция накануне субботнего вечера профессионального бокса в Оксон-Хилле (штат Мэриленд США) на арене MGM National Harbour, главными участниками которого станут сразу три украинских боксера Василий Ломаченко (7-1, 5 КО), Александр Усик (11-0, 10 КО) и Александр Гвоздик (12-0, 10 КО).

В главном поединке вечера Василий Ломаченко проведет защиту  титула WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) против американца Джейсона Сосы (20-1-4, 15 КО).
Александр Усик будет защищать титул WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг) в бою с американцем Майклом Хантером (12-0-0, 8 КО)
Александр Гвоздик  будет боксировать с кубинцем Юниэски Гонсалесом (18-2, 14 КО).









Фото BoxingScene



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