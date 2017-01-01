Дана Уайт: Бой Макгрегор-Мейвезер будет первым и последним опытом

Президент UFC Дана Уайт уверяет фанатов, что никому из бойцов UFC не позволит проводить поединки в боксе, и единственным исключением станет чемпион в легкой весовой категории Конор Макгрегор. Уайт объяснил для foxsports.com, почему Конор получил уникальный шанс.«Нет, мне не нравится идея проведения других таких боев в боксе. Но об этом бое [Макгрегор-Мейвезер] постоянно говорят, все хотят обсуждать этот бой. Теперь мои бойцы говорят, что хотят драться с какими-то боксерами, выбирают себе соперников. Этот бой будет первым и последним [опытом совместного проекта с боксом]».«Люди хотят увидеть этот поединок. Он интригует. Очевидно, что Макгрегор очень хочет провести такой бой, потому что с финансовой точки зрения он будет очень прибыльным. Я чрезвычайно сильно уважаю Макгрегора. Он выходил на бой в таких обстоятельствах, в которых бойцы такого уровня никогда бы не вышли. Можно назвать его единорогом. Так что я чувствую, что почти обязан организовать ему этот бой, в котором он заработает кучу денег».