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Али Башир: Кличко хочет доказать самому себе, что может драться с молодыми парнями

Али Башир: Кличко хочет доказать самому себе, что может драться с молодыми парнями

Второй тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко (64-4, 53 КО) Джеймс Али Башир рассказал о подготовке своего подопечного к предстоящему бою с чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).

«Подготовка идет полным ходом, Владимир в хорошей форме, он очень энергичен - намного энергичнее большинства боксеров его возраста. Что касается спаррингов, то у нас много молодых, "голодных" ребят в лагере, которые боксируют агрессивно, что нам и нужно», - сказал Али Башир в интервью BaylorIC TV.

Али Башир также отметил, что Кличко хочет доказать, что ему под силу драться с более молодыми парнями

«Владимир хочет стать трехкратным чемпионом мира, но, думаю, дело здесь даже не в чемпионских поясах. Прежде всего он хочет доказать самому себе, что может драться с более молодыми парнями. И, судя по спаррингам, это ему по силам», - сказал тренер.

Напомним, поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном лондонском стадионе «Уэмбли». На кону поединка будут стоять титулы по версиям IBF, WBA Super и IBO в супертяжелом весе..
По материалам: isport.ua
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