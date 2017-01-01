Али Башир: Кличко хочет доказать самому себе, что может драться с молодыми парнями

Второй тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинца



«Подготовка идет полным ходом, Владимир в хорошей форме, он очень энергичен - намного энергичнее большинства боксеров его возраста. Что касается спаррингов, то у нас много молодых, "голодных" ребят в лагере, которые боксируют агрессивно, что нам и нужно», - сказал Али Башир в интервью BaylorIC TV.



Али Башир также отметил, что Кличко хочет доказать, что ему под силу драться с более молодыми парнями



«Владимир хочет стать трехкратным чемпионом мира, но, думаю, дело здесь даже не в чемпионских поясах. Прежде всего он хочет доказать самому себе, что может драться с более молодыми парнями. И, судя по спаррингам, это ему по силам», - сказал тренер.



Напомним, поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном лондонском стадионе «Уэмбли». На кону поединка будут стоять титулы по версиям IBF, WBA Super и IBO в супертяжелом весе..

Второй тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко (64-4, 53 КО) Джеймс Али Башир рассказал о подготовке своего подопечного к предстоящему бою с чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).«Подготовка идет полным ходом, Владимир в хорошей форме, он очень энергичен - намного энергичнее большинства боксеров его возраста. Что касается спаррингов, то у нас много молодых, "голодных" ребят в лагере, которые боксируют агрессивно, что нам и нужно», - сказал Али Башир в интервью BaylorIC TV.Али Башир также отметил, что Кличко хочет доказать, что ему под силу драться с более молодыми парнями«Владимир хочет стать трехкратным чемпионом мира, но, думаю, дело здесь даже не в чемпионских поясах. Прежде всего он хочет доказать самому себе, что может драться с более молодыми парнями. И, судя по спаррингам, это ему по силам», - сказал тренер.Напомним, поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном лондонском стадионе «Уэмбли». На кону поединка будут стоять титулы по версиям IBF, WBA Super и IBO в супертяжелом весе..