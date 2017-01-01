Прозвище Флойда Мейвезера станет названием марки одеколона

Экс-чемпион мира в пяти весах Флойд Мейвеезер продолжает развивать свой бизнес за пределами ринга. Компания Флойда Mayweather Promotions подала петицию в Управление по патентам и товарным знакам США, чтобы зарегистрировать одно из прозвищ боксера «TBE» («The Best Ever») в качестве марки одеколона, духов, косметических средств и средств по уходу за кожей, сообщает BoxingScene.Свои фирменные ароматы есть у таких спортсменов, как Майкл Джордан, Дэвид Бекхэм, Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович. Своя марка одеколона была даже у одного из оппонентов Флойда, Виктора Ортиса, который досрочно проиграл Мейвезеру титул WBC в полусреднем весе в сентябре 2011 года.