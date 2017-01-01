Кличко: Джошуа запросто может стать чемпионом кроссфита, но бокс — это другое

По мнению украинского ветерана супертяжёлого веса(64-4, 53 КО), его соперник по бою 29 апреля в столице Великобритании(18-0, 18 КО) слишком уж влюблён в свою физическую форму, и это ощущение всесильности сыграет с ним в бою плохую шутку. Об этом экс-доминатор дивизиона рассказал в эфире Sky Sports.«Большие мышцы придают ему уверенности, ему нравится рубить противников. Он молод, полон энергии и любит это демонстрировать. Но слышал ли он о боксе? Это наука. И лёд тут тонкий, — предостерёг британца Кличко. — Но я уважаю Энтони и то, что он делает. Его преданность делу и физические показатели круты: он может боксировать, может таскать железо и так далее. Да он бы чемпионом кроссфита стал.Но кроссфит — это не бокс. Я даже в свой 41 год недостаточно опытен. Да, Джошуа прогрессирует, но он всё ещё "сырой"», — резюмировал Владимир.