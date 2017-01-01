Лефлер: У Усика есть Х-фактор, он может стать любимцем американской публики

Том Лефлер, промоутер украинского боксёра



«У Усика есть Х-фактор, чтобы взволновать болельщиков, — приводит слова Лефлера Fight News. - Он как Чоколатито Гонсалес. Самые лёгкие весовые категории обычно не привлекают много внимания. Особенно в Америке. Но благодаря своему отличному стилю на ринге и харизме вне ринга Чоколатито стал одним из любимцев публики. Точно такая же вещь может произойти и с Усиком, даже притом что к первому тяжёлому весу сейчас не много внимания. Надеюсь, благодаря поддержке канала HBO мы сможем привезти в США лучшие бои этого дивизиона из Европы и России».



Напомним, 8 апреля арене MGM National Harbour в пригороде Вашингтона Оксон-Хилле (штат Мэриленд США) Александр Усик будет защищать титул WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг) в поединке против американца Майкла Хантера (12-0-0, 8 КО).

Том Лефлер, промоутер украинского боксёра Александра Усика считает, что его подопечный сможет завоевать сердца публики в США.«У Усика есть Х-фактор, чтобы взволновать болельщиков, — приводит слова Лефлера Fight News. - Он как Чоколатито Гонсалес. Самые лёгкие весовые категории обычно не привлекают много внимания. Особенно в Америке. Но благодаря своему отличному стилю на ринге и харизме вне ринга Чоколатито стал одним из любимцев публики. Точно такая же вещь может произойти и с Усиком, даже притом что к первому тяжёлому весу сейчас не много внимания. Надеюсь, благодаря поддержке канала HBO мы сможем привезти в США лучшие бои этого дивизиона из Европы и России».Напомним, 8 апреля арене MGM National Harbour в пригороде Вашингтона Оксон-Хилле (штат Мэриленд США) Александр Усик будет защищать титул WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг) в поединке против американца Майкла Хантера (12-0-0, 8 КО).