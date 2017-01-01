На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Менеджер Кличко: Мы больше не хотим иметь дел с Тайсоном Фьюри

Менеджер Кличко: Мы больше не хотим иметь дел с Тайсоном Фьюри

Менеджер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко (64-4, 53 КО) Бернд Бенте заявил в интервью Sky Sports, что он больше не заинтересован в матче-реванше Владимира с британцем Тайсоном Фьюри (25-0, 18 КО).

«Никто из нас больше не хочет иметь дела с этими людьми, а особенно я. Мы потеряли целый год из-за них, а Владимиру ведь уже не 18. Владимир очень хотел бы провести такой реванш, потому что он знает, что это просто был не его день. Он хотел доказать людям, и особенно себе, что он может побить этого парня, и что он будет совершенно другим Владимиром Кличко в матче-реванше.

Владимир очень хотел реванша, но он так и не состоялся, и теперь у нас гораздо более сильный соперник и более интересный бой. Поединок пройдет на стадионе «Уэмбли» перед огромной аудиторией. Лучше и не придумаешь», - сказал Бернд Бенте.

Напомним, что сам Владимир Кличко в конце прошлого года, уже после того, как стало известно о его бое с Энтони Джошуа, заявил, что его главной целью все еще остается бой-реванш с Тайсоном Фьюри.

Бой Кличко –Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном лондонском стадионе «Уэмбли». На кону поединка будут стоять титулы по версиям IBF, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.
По материалам: Boxingnews
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Леннокс Льюис: Кличко хочет боя с Фьюри, а не с Джошуа
Берндт Бенте: Думаю, реванш Кличко - Фьюри состоится в мае-июне
Матча-реванша Фьюри–Кличко не будет, идут переговоры с Джошуа
Бернд Бенте: Владимир Кличко не чувствует последствий травмы
Питер Фьюри: Кличко может оказаться слишком опытным для Джошуа
Кличко хотел бы провести бой с Джошуа на «Уэмбли»
Владимир Кличко встретится с Тайсоном Фьюри 21 июля в Дюссельдорфе
Берндт Бенте: Бой с Фьюри не будет для Кличко последним
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Менеджер Кличко: Мы больше не хотим иметь дел с Тайсоном Фьюри
Василий Ломаченко: Ожидайте бокс в стиле Hi-Tech
Александр Поветкин вернется на ринг 1 июля
Ковалев: Реванш с Уордом – важнейший бой в моей карьере
Теренс Кроуфорд назвал свою версию рейтинга лучших боксеров мира

Последние новости спорта

19:34 Чарльстон. Веснина проиграла во втором круге 282-й ракетке мира 45 | Теннис

19:24 Испанец Де Ла Круз победил на третьем этапе велогонки «Тур страны Басков» 53 | Велоспорт

18:53 Чарльстон. Севастова не пустила Петкович в 1/8 финала 71 | Теннис

18:35 Украинцы в мировом рейтинге по самбо 80 | Единоборства

18:14 Менеджер Кличко: Мы больше не хотим иметь дел с Тайсоном Фьюри 97 | Бокс

17:37 Тэйвз: Решение НХЛ по ОИ-2018 приблизит лигу к локауту 117 | Хоккей

15:48 Вольф рассказал подробности «кухонной встречи» с Хэмилтоном 122 | Формула-1

15:32 Василий Ломаченко: Ожидайте бокс в стиле Hi-Tech 133 | Бокс

15:00 Александр Поветкин вернется на ринг 1 июля 145 | Бокс

13:34 Вячеслав Быков: Если Овечкин поедет в Пхенчхан, его просто сожрут и не подавятся 137 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

Овечкин спровоцировал драку в матче НХЛ (Видео)

Норвежский видеоблогер спародировал лыжный ход Нортуга, Сундбю, Йохауг, Бьорген, Устюгова и Майкла Джексона (Видео)

Ломаченко, Усик и Гвоздик на НВО: промо-видео

НБА. Два стокилограммовых баскетболиста подрались в матче «Чикаго» - «Торонто»

Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны (Видео)

Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео)

Кросби ударил О’Райлли между ног и потерял два зуба после удара клюшкой от Кэйна (Видео)





Топ-новости недели

Елена Костевич - лучшая спортсменка Украины в марте
Ивасюк завоевала малое серебро в рывке на чемпионате Европы в категории до 58 кг
Чарльстон. Цуренко не прошла во второй круг
Чарльстон. Катерина Бондаренко стартовала с победы на турнире в Чарльстоне
Украинские дзюдоисты завоевали четыре медали на Гран-при в Тбилиси








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2017 (75)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги