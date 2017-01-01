На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Василий Ломаченко: Ожидайте бокс в стиле Hi-Tech

Василий Ломаченко: Ожидайте бокс в стиле Hi-Tech

Чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) рассказал о подготовке к защите своего титула в эту субботу, 8 апреля, в бою против американца Джейсона Сосы (20-1-4, 15 КО). Их поединок станет главным событием вечера бокса арене MGM National Harbour в пригороде Вашингтона Оксон-Хилле (штат Мэриленд США).

«Подготовка прошла гладко, без травм и повреждений. Мы уже здесь, на месте, в Мэриленде. Чего от меня ждать? Ожидайте бокс в стиле Hi-Tech», - приводит слова Ломаченко УНИАН со ссылкой на портал BoxingTalk. - Джейсон Соса - физически очень сильный и выносливый. Морально устойчив, решителен. Крутой характер, то есть он из тех, кто будет бороться до конца».

Василий добавил, что очень рад тому, что проведет свой поединок в один вечер и на одной арене со своими соотечественниками - Александром Усиком и Александром Гвоздиком.

«Остались яркие воспоминания о тех днях, когда мы вместе выступали в составе сборной Украины в любительских соревнованиях. Вчера вместе втроем мы сидели в сауне и я сказал, что это похоже на то, как будто мы вернулись на Олимпийские игры. Это особенное ощущение для меня - участвовать всем троим в одном шоу», - отметил Василий Ломаченко.

Также он прокомментировал свое недавнее заявление о том, что может перейти в другую весовую категорию.

«От меня ничего не зависит. Только от остальных чемпионов в этом дивизионе. Если будут желающие провести объединительный бой, я останусь. Если нет, я перейду в легкий вес».

«Хочу просто попросить своих болельщиков в Украине и России, чтобы они поставили будильники на 5 утра (в воскресенье по киевскому времени), проснулись и посмотрели мой поединок. А я буду им за это чрезмерно благодарен», - добавил Василий Ломаченко.
В этот же вечер на арене в Оксон-Хилл Александр Усик будет защищать титул WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг) в поединке против американца Майкла Хантера (12-0-0, 8 КО), а Гвоздик  будет боксировать с кубинцем Юниэски Гонсалесом (18-2, 14 КО).
Все три боя будут показаны в прямой трансляции телеканалом НВО.  



 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Ломаченко, Усик и Гвоздик на НВО: промо-видео
Джейсон Соса: Успех против Ломаченко позволит мне изменить свою карьеру
Ломаченко проведет объединительный бой против Джейсона Сосы
Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)
Ломаченко: Надеюсь провести в этом году, по крайней мере, три боя
Промо-ролик к бою Ломаченко – Соса
Александр Усик: Мне нужны еще три пояса
Усик: Очень рад, что буду боксировать в одном шоу с Ломаченко и Гвоздиком
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Менеджер Кличко: Мы больше не хотим иметь дел с Тайсоном Фьюри
Василий Ломаченко: Ожидайте бокс в стиле Hi-Tech
Александр Поветкин вернется на ринг 1 июля
Ковалев: Реванш с Уордом – важнейший бой в моей карьере
Теренс Кроуфорд назвал свою версию рейтинга лучших боксеров мира

Последние новости спорта

19:34 Чарльстон. Веснина проиграла во втором круге 282-й ракетке мира 45 | Теннис

19:24 Испанец Де Ла Круз победил на третьем этапе велогонки «Тур страны Басков» 53 | Велоспорт

18:53 Чарльстон. Севастова не пустила Петкович в 1/8 финала 71 | Теннис

18:35 Украинцы в мировом рейтинге по самбо 80 | Единоборства

18:14 Менеджер Кличко: Мы больше не хотим иметь дел с Тайсоном Фьюри 97 | Бокс

17:37 Тэйвз: Решение НХЛ по ОИ-2018 приблизит лигу к локауту 117 | Хоккей

15:48 Вольф рассказал подробности «кухонной встречи» с Хэмилтоном 123 | Формула-1

15:32 Василий Ломаченко: Ожидайте бокс в стиле Hi-Tech 134 | Бокс

15:00 Александр Поветкин вернется на ринг 1 июля 145 | Бокс

13:34 Вячеслав Быков: Если Овечкин поедет в Пхенчхан, его просто сожрут и не подавятся 137 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

Овечкин спровоцировал драку в матче НХЛ (Видео)

Норвежский видеоблогер спародировал лыжный ход Нортуга, Сундбю, Йохауг, Бьорген, Устюгова и Майкла Джексона (Видео)

Ломаченко, Усик и Гвоздик на НВО: промо-видео

НБА. Два стокилограммовых баскетболиста подрались в матче «Чикаго» - «Торонто»

Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны (Видео)

Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео)

Кросби ударил О’Райлли между ног и потерял два зуба после удара клюшкой от Кэйна (Видео)





Топ-новости недели

Елена Костевич - лучшая спортсменка Украины в марте
Ивасюк завоевала малое серебро в рывке на чемпионате Европы в категории до 58 кг
Чарльстон. Цуренко не прошла во второй круг
Чарльстон. Катерина Бондаренко стартовала с победы на турнире в Чарльстоне
Украинские дзюдоисты завоевали четыре медали на Гран-при в Тбилиси








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2017 (75)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги