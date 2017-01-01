Василий Ломаченко: Ожидайте бокс в стиле Hi-Tech

Чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) рассказал о подготовке к защите своего титула в эту субботу, 8 апреля, в бою против американца Джейсона Сосы (20-1-4, 15 КО). Их поединок станет главным событием вечера бокса арене MGM National Harbour в пригороде Вашингтона Оксон-Хилле (штат Мэриленд США).



«Подготовка прошла гладко, без травм и повреждений. Мы уже здесь, на месте, в Мэриленде. Чего от меня ждать? Ожидайте бокс в стиле Hi-Tech», - приводит слова Ломаченко



Василий добавил, что очень рад тому, что проведет свой поединок в один вечер и на одной арене со своими соотечественниками -



«Остались яркие воспоминания о тех днях, когда мы вместе выступали в составе сборной Украины в любительских соревнованиях. Вчера вместе втроем мы сидели в сауне и я сказал, что это похоже на то, как будто мы вернулись на Олимпийские игры. Это особенное ощущение для меня - участвовать всем троим в одном шоу», - отметил Василий Ломаченко.



Также он прокомментировал свое недавнее заявление о том, что может перейти в другую весовую категорию.



«От меня ничего не зависит. Только от остальных чемпионов в этом дивизионе. Если будут желающие провести объединительный бой, я останусь. Если нет, я перейду в легкий вес».



«Хочу просто попросить своих болельщиков в Украине и России, чтобы они поставили будильники на 5 утра (в воскресенье по киевскому времени), проснулись и посмотрели мой поединок. А я буду им за это чрезмерно благодарен», - добавил Василий Ломаченко.

В этот же вечер на арене в Оксон-Хилл Александр Усик будет защищать титул WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг) в поединке против американца Майкла Хантера (12-0-0, 8 КО), а Гвоздик будет боксировать с кубинцем Юниэски Гонсалесом (18-2, 14 КО).

Все три боя будут показаны в прямой трансляции телеканалом НВО.











Чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) рассказал о подготовке к защите своего титула в эту субботу, 8 апреля, в бою против американца Джейсона Сосы (20-1-4, 15 КО). Их поединок станет главным событием вечера бокса арене MGM National Harbour в пригороде Вашингтона Оксон-Хилле (штат Мэриленд США).«Подготовка прошла гладко, без травм и повреждений. Мы уже здесь, на месте, в Мэриленде. Чего от меня ждать? Ожидайте бокс в стиле Hi-Tech», - приводит слова Ломаченко УНИАН со ссылкой на портал BoxingTalk. - Джейсон Соса - физически очень сильный и выносливый. Морально устойчив, решителен. Крутой характер, то есть он из тех, кто будет бороться до конца».Василий добавил, что очень рад тому, что проведет свой поединок в один вечер и на одной арене со своими соотечественниками - Александром Усиком и Александром Гвоздиком.«Остались яркие воспоминания о тех днях, когда мы вместе выступали в составе сборной Украины в любительских соревнованиях. Вчера вместе втроем мы сидели в сауне и я сказал, что это похоже на то, как будто мы вернулись на Олимпийские игры. Это особенное ощущение для меня - участвовать всем троим в одном шоу», - отметил Василий Ломаченко.Также он прокомментировал свое недавнее заявление о том, что может перейти в другую весовую категорию.«От меня ничего не зависит. Только от остальных чемпионов в этом дивизионе. Если будут желающие провести объединительный бой, я останусь. Если нет, я перейду в легкий вес».«Хочу просто попросить своих болельщиков в Украине и России, чтобы они поставили будильники на 5 утра (в воскресенье по киевскому времени), проснулись и посмотрели мой поединок. А я буду им за это чрезмерно благодарен», - добавил Василий Ломаченко.В этот же вечер на арене в Оксон-Хилл Александр Усик будет защищать титул WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг) в поединке против американца Майкла Хантера (12-0-0, 8 КО), а Гвоздик будет боксировать с кубинцем Юниэски Гонсалесом (18-2, 14 КО).Все три боя будут показаны в прямой трансляции телеканалом НВО.