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Александр Поветкин вернется на ринг 1 июля

Александр Поветкин вернется на ринг 1 июля

Российский супертяжеловес 37-летний Александр Поветкин (31-1, 23 КО) свой следующий бой проведет 1 июля в Москве, поединок станет главным в программе турнира промоутерской компании «Мир бокса», сообщается на официальном сайте организации. Имя соперника Поветкина станет известно позже
 
Свой последний бой Поветкин провел в декабре в Екатеринбурге, нокаутировав француза Жоана Дюопа, который вышел на замену канадцу Бермейну Стиверну, с которым россиянин должен был провести поединок за титул временного чемпиона по версии WBC. Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

Несмотря на это, в июне 2017 года истекает условная дисквалификация бойца (по регламенту спортсмен отстраняется на шесть месяцев с момента выявления положительной пробы). Это значит, что на момент боя (1 июля 2017 года) Поветкин юридически не будет иметь никаких ограничений.
WBC в марте сообщил, что Поветкин отстраняется организацией на неопределенный срок, а IBF заявила, что не будет включать Поветкина в свой рейтинг в течение года.

После вердикта WBC глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что боксер будет проводить бои по другим версиям, а через год попытается восстановить свои права в WBC.

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