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Ковалев: Реванш с Уордом – важнейший бой в моей карьере

Ковалев: Реванш с Уордом – важнейший бой в моей карьере

Экс-чемпион мира по трем версиям, российский боксер Сергей Ковалев (30-1-1, 26 КО) прокомментировал новость о том, что была достигнута договоренность о проведении матча-реванша с чемпионом мира WBO/WBA/IBF в полутяжелом весе американцем Андре Уордом (31-0, 15 КО).

Напомним, первый бой этих боксеров завершился противоречивой победой Уорда. Все судьи отдали победу Уорду одним очков – 114:113.
«Я рад, что матч-реванш состоится. Очень надеюсь, что Андре Уорд выйдет на ринг. Любители бокса увидят настоящего Крушителя, которого им не хватало в моих последних боях. Для меня этот бой будет важнейшим в карьере. Большое спасибо всем поклонникам бокса», — приводит слова Ковалева BoxingScene.

Матч-реванш Ковалев - Уорд состоится 17 июня на арене Mandalay Bay в Лас-Вегасе.
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