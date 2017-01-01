Ковалев: Реванш с Уордом – важнейший бой в моей карьере

Экс-чемпион мира по трем версиям, российский боксер Сергей Ковалев (30-1-1, 26 КО) прокомментировал новость о том, что была достигнута договоренность о проведении матча-реванша с чемпионом мира WBO/WBA/IBF в полутяжелом весе американцем Андре Уордом (31-0, 15 КО).Напомним, первый бой этих боксеров завершился противоречивой победой Уорда. Все судьи отдали победу Уорду одним очков – 114:113.«Я рад, что матч-реванш состоится. Очень надеюсь, что Андре Уорд выйдет на ринг. Любители бокса увидят настоящего Крушителя, которого им не хватало в моих последних боях. Для меня этот бой будет важнейшим в карьере. Большое спасибо всем поклонникам бокса», — приводит слова Ковалева BoxingScene.Матч-реванш Ковалев - Уорд состоится 17 июня на арене Mandalay Bay в Лас-Вегасе.