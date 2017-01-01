Теренс Кроуфорд назвал свою версию рейтинга лучших боксеров мира

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) 29-летний американец(30-0, 21 КО) назвал свою версию лучших боксеров независимо от весовой категории.Напомним, Кроуфорд проведет свой следующий поединок 20 мая в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США), его соперником станет 33-летний доминиканец Феликс Диас (19-1, 9 КО).«Я нахожусь на втором месте, а на первом — Андре Уорд, — сказал Кроуфорд. — Он первый номер P4P. Я считаю, что он выиграл у Ковалева и на этом все. На третьем месте находится Роман Гонсалес, несмотря на поражение в последнем бою. Я считаю, что на самом деле он выиграл. Далее должен идти Тимоти Брэдли, который не получает заслуженного признания. Только затем Головкин, Пакьяо, Ригондо, Ломаченко».Относительно Головкина Кроуфорд заметил: «Когда я говорю о лучших бойцах P4P, то думаю о победах в разных весовых категориях. Головкин дерется в одном весе и не поднялся для боев с Фрочем или Уордом во второй средний вес».