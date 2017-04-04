Матч-реванш Ковалев – Уорд состоится 17 июня в Лас-Вегасе

Матч-реванш между чемпионом мира по версиям WBO/WBA/IBF в полутяжелом весе американцем Андре Уордом (31-0, 15 КО) и экс-чемпионом мира по этим версиям россиянином Сергеем Ковалевым (30-1-1, 26 КО) состоится 17 июня в Лас-Вегасе. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает



Уорд в «Инстаграме» подтвердил договоренность о реванше, написав: «Буду краток. Вы получили то, о чем просили. Увидите меня 17 июня, - добавив для Ковалева, - На этот раз оставь оправдания дома».



Напомним, первый бой этих боксеров завершился противоречивой победой Уорда единогласным решением судей.

Матч-реванш между чемпионом мира по версиям WBO/WBA/IBF в полутяжелом весе американцем(31-0, 15 КО) и экс-чемпионом мира по этим версиям россиянином(30-1-1, 26 КО) состоится 17 июня в Лас-Вегасе. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Worldboxingnews Уорд в «Инстаграме» подтвердил договоренность о реванше, написав: «Буду краток. Вы получили то, о чем просили. Увидите меня 17 июня, - добавив для Ковалева, - На этот раз оставь оправдания дома».Напомним, первый бой этих боксеров завершился противоречивой победой Уорда единогласным решением судей.