Джейкобс показал Альваресу, как побить Головкина — Хопкинс

Экс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весе Бернард Хопкинс считает, что Дэниел Джейкобс (32-2, 29 КО) сделал достаточно для победы над Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) в их поединке 18 марта. Но даже с учетом единогласного решения судей в пользу казахстанца, дурную службу Джейкобс ему сослужил, показав Саулю Альваресу (48-1-1, 33 КО) действенный способ противостояния Геннадию.«По моим подсчетам Дэнни выиграл как минимум раздельным решением судей, хотя я бы не огорчился, если бы была ничья, – цитирует Хопкинса Boxingscene. – Я сказал нескольким репортерам на следующий день после боя, что в худшем для Дэнни случае итогом поединка должна была стать ничья. Даже после нокдауна он боксировал настолько спокойно и технично, что наглядным примером показал Канело Альваресу, как побеждать Головкина.Головкин уже не будет прогрессировать, потому что вошел в зону комфорта. Сначала ты делаешь это ментально, потом физически, и в конце концов ты падаешь. Большинство чемпионов, долгое время находившихся на вершине, прошло через это».