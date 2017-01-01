Стали известны имена спарринг-партнеров Владимира Кличко

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец



В подготовке Владимиру будут помогать пять спарринг- партнеров.



В тренировочный лагерь Кличко прибыл 34-летний американский супертяжеловес Джеральд Вашингтон (рост 198 см), досрочно проигравший в феврале своему соотечественнику, чемпиону мира по версии WBC Деонтею Уайлдеру.



В команду, которая помогает Кличко готовиться к поединку против Джошуа также входят 36-летний француз Жоанн Дюопа (рост 195 см), 26-летний южноафриканец Руан Виссер (207 см), чемпион Украины среди любителей в супертяжелом весе и участник Всемирной серии бокса, 24-летний боксер клуба «Украинские атаманы» Виктор Выхрист (197 см.) и итальяно-немецкий супертяжеловес-аматор Кристиан Тун (203 см).



Бой Кличко –Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном лондонском стадионе «Уэмбли». На кону поединка будут стоять титулы по версиям IBF, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко (64-4, 53 КО) приступил к заключительному этапу подготовки к бою с чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО). Традиционно он проходит в австрийском Гоинге.В подготовке Владимиру будут помогать пять спарринг- партнеров.В тренировочный лагерь Кличко прибыл 34-летний американский супертяжеловес Джеральд Вашингтон (рост 198 см), досрочно проигравший в феврале своему соотечественнику, чемпиону мира по версии WBC Деонтею Уайлдеру.В команду, которая помогает Кличко готовиться к поединку против Джошуа также входят 36-летний француз Жоанн Дюопа (рост 195 см), 26-летний южноафриканец Руан Виссер (207 см), чемпион Украины среди любителей в супертяжелом весе и участник Всемирной серии бокса, 24-летний боксер клуба «Украинские атаманы» Виктор Выхрист (197 см.) и итальяно-немецкий супертяжеловес-аматор Кристиан Тун (203 см).Бой Кличко –Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном лондонском стадионе «Уэмбли». На кону поединка будут стоять титулы по версиям IBF, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.