Пара билетов на бой Джошуа–Кличко — за 88 тысяч долларов

С приближением поединка Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и



Накануне на портале издания London Daily Mail вышла заметка о предприимчивом британце, который на сайте viagogo.com продает пару билетов на 10-й ряд VIP-рингсайда – по $43 911 долларов каждый.



Другие порталы схожей направленности также предлагают попасть на арену, хорошенько раскошелившись. Так, StubHub.com предлагает билеты по $22 365 долларов, а Seatwave.com – по $2 332.



Отметим, что основная масса билетов разошлась по ценам от $50 до $2 495 долларов.



Бой Джошуа-Кличко за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в супертяжелом весе состоится 29 апреля в столице Великобритании.

С приближением поединка Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и Владимира Кличко (64-4, 53 КО) остается все меньше возможностей стать счастливым обладателем пропускного талона на лондонскую арену Wembley. Если доступные билеты на 90-тысячную чашу разлетелись за считанные часы, то категория VIP все еще может принять желающих. Разумеется, за соответствующую плату.Накануне на портале издания London Daily Mail вышла заметка о предприимчивом британце, который на сайте viagogo.com продает пару билетов на 10-й ряд VIP-рингсайда – по $43 911 долларов каждый.Другие порталы схожей направленности также предлагают попасть на арену, хорошенько раскошелившись. Так, StubHub.com предлагает билеты по $22 365 долларов, а Seatwave.com – по $2 332.Отметим, что основная масса билетов разошлась по ценам от $50 до $2 495 долларов.Бой Джошуа-Кличко за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в супертяжелом весе состоится 29 апреля в столице Великобритании.