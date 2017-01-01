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Ортис: Джошуа и Кличко следует лучше подготовиться, Кинг-Конг будет ждать их

Ортис: Джошуа и Кличко следует лучше подготовиться, Кинг-Конг будет ждать их

Кубинский боксер Луис Ортис (27-0-0-2, 23 КО) отметил, что ждет возможности подраться с победителем боя Энтони Джошуа — Владимир Кличко, но не отказался бы встретиться и с Деонтеем Уайлдером.

«Сейчас я готов драться. Я жду возможности подраться с победителем поединка Энтони Джошуа — Владимир Кличко, — приводит слова Ортиса World Boxing News. - Им следует лучше подготовиться, потому что Кинг-Конг будет ждать их. Я хотел бы подраться с Деонтеем Уайлдером. Мы оба большие и сильные бойцы. Это такой бой, который хотят увидеть все. Я знаю, что мое время придет».

Бой Владимир Кличко – Энтони Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном лондонском стадионе «Уэмбли». На кону поединка будут стоять титулы по версиям IBF, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.
По материалам: Чемпионат.com
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