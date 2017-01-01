Ортис: Джошуа и Кличко следует лучше подготовиться, Кинг-Конг будет ждать их

Кубинский боксер Луис Ортис (27-0-0-2, 23 КО) отметил, что ждет возможности подраться с победителем боя Энтони Джошуа —



«Сейчас я готов драться. Я жду возможности подраться с победителем поединка Энтони Джошуа — Владимир Кличко, — приводит слова Ортиса World Boxing News. - Им следует лучше подготовиться, потому что Кинг-Конг будет ждать их. Я хотел бы подраться с Деонтеем Уайлдером. Мы оба большие и сильные бойцы. Это такой бой, который хотят увидеть все. Я знаю, что мое время придет».



Бой Владимир Кличко – Энтони Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном лондонском стадионе «Уэмбли». На кону поединка будут стоять титулы по версиям IBF, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.

Кубинский боксер Луис Ортис (27-0-0-2, 23 КО) отметил, что ждет возможности подраться с победителем боя Энтони Джошуа — Владимир Кличко , но не отказался бы встретиться и с Деонтеем Уайлдером.«Сейчас я готов драться. Я жду возможности подраться с победителем поединка Энтони Джошуа — Владимир Кличко, — приводит слова Ортиса World Boxing News. - Им следует лучше подготовиться, потому что Кинг-Конг будет ждать их. Я хотел бы подраться с Деонтеем Уайлдером. Мы оба большие и сильные бойцы. Это такой бой, который хотят увидеть все. Я знаю, что мое время придет».Бой Владимир Кличко – Энтони Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном лондонском стадионе «Уэмбли». На кону поединка будут стоять титулы по версиям IBF, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.