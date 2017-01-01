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Ломаченко: Надеюсь провести в этом году, по крайней мере, три боя

Ломаченко: Надеюсь провести в этом году, по крайней мере, три боя

Чемпион мира во втором полулегком весе ( до 59 кг) по версии WBO 29-летний украинец Василий Ломаченко (7-1, 5 KO) рассказал, как часто он готов выходить на ринг.

«Я хочу проводить по три-четыре боя в год. Я готов драться, — цитирует Ломаченко BoxingScene. - Иногда это зависит не только от меня. Это зависит от соперников, свободных дат для трансляции боев, от промоутера. Но я надеюсь провести в этом году по крайней мере три боя.

Если дела будут идти так, как сейчас, когда все бегут от меня, никто не хочет драться со мной, то я буду вынужден подняться в 135 фунтов (до 61,2 кг). Надеюсь, что ребята в этом весе не станут бегать от меня». 

Напомним, 8 апреля Ломаченко проведет защиту своего титула в поединке с американцем Джейсоном Сосой (20-1-4, 15 КО). Их бой станет главным событием вечера бокса арене MGM National Harbour в пригороде Вашингтона Оксон-Хилле (штат Мэриленд США).

Бой будет показан в прямой трансляции телеканалом НВО.  

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