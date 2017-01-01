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Чемпионский вечер бокса от компании «Union Boxing Promotion» в Киеве
Чемпионский вечер бокса от компании «Union Boxing Promotion» в КиевеДля поклонников профессионального бокса - промоутерская компания «Union Boxing Promotion» открывает в Киеве сезон зрелищным действом. 22 апреля в столичном КВЦ «Парковый» пройдет вечер профессионального бокса «PRO Boxing Show - 2017», в рамках которого ожидается три титульных поединка и ряд ярких рейтинговых боев.

В титульных поединках топовые бойцы компании «UBP» будут отстаивать чемпионские пояса Всемирной боксерской ассоциации - WBA Continental. Вечер пройдет под эгидой Лиги профессионального бокса Украины.

Второю защиту чемпионского пояса проведет Александр ЕГОРОВ (17-1-1, 8КО). Напомним, в ноябре Александр Егоров в поединке против Давида Санчеса успешно защитил чемпионский пояс WBA Continental. На этот раз соперником украинца будет аргентинец Лукас Рафаэль Баез (Lucas Rafael Baez).

Также зрителей ожидает поединок с участием самого титулованного бойца компании «UBP» - Олега Ефимовича (28-2-1, 15КО). На сегодняшний день Олег обладает престижным поясом WBA Continental и отстаивать его будет уже в четвертый раз подряд. Противостоять Ефимовичу будет чемпион Бельгии Урбано Джулиани (Urbano Giuliani).

Кроме того, защищать свой титул в очередной раз будет наиболее перспективный и техничный боксер компании «UBP» Артем Далакян (14-0, 10КО). Это будет уже пятая защита пояса WBA Continental. Его соперник -мексиканец Луис Мануэль Маcиас (Luis Manuel Macias).

Интересными будут также рейтинговые бои. В них свое мастерство продемонстрируют Игорь Магурин, Богдан Онищенко, Игорь Кудрицкий, Петр Иванов и Мишико Беселия.

Напоминаем, вечер бокса «PRO Boxing Show - 2017» состоится 22 апреля в конгрессно-выставочном центре «Парковый» (г. Киев, ул. Парковая дорога, 16а). Начало в 18:00.
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