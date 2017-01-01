Абель Санчес: Бой Мейвезера и Макгрегора станет пощечиной боксу

Известный американский тренер по боксу Абель Санчес солидарен с теми, кто придерживается мнения, что возможный поединок Флойда Мейвезера-младшего и Конора МакГрегора пойдет на пользу только банковским счетам причастных к этому событию, но боксу в целом навредит, поскольку силы слишком неравны.«Это плохо для бокса, потому что если этот бой все-таки состоится, Флойд Мейвезер будет драться с любителем. Именно так – МакГрегор любитель в боксе, и это будет повторением поединка Ронды Роузи и Холли Холм. У Холли на счету было 39 поединков в профибоксе, а в этом спорте это очень существенная разница, – заявил Санчес в интервью On The Ropes Boxing Radio. – Если бы МакГрегор и Флойд встретились по правилам ММА, тогда, конечно, все было бы наоборот. Но если мы говорим о боксе, то этот бой станет оскорблением для болельщиков.Это навредит Флойду, но он все равно сделает это, найдя этому все возможные объяснения. Но я все же надеюсь, что боя не будет, потому что это, прежде всего, навредит боксу. Как по мне, сейчас у нас в боксе полный порядок, а этот поединок станет пощечиной нашему спорту».