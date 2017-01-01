Джейсон Соса: Успех против Ломаченко позволит мне изменить свою карьеру

Американец Джейсон Соса (20-1-4, 15 КО) рассказал о предстоящем бое против чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко (7-1, 5 КО).«Я благодарен Ломаченко и его команде за согласие провести бой со мной. Считаю, что Василий является далеко не идеальным боксером, и докажу это в ринге. Я полон уважения к сопернику, но морально готов его побить.Я часто был андердогом, но успех против Ломаченко позволит мне изменить свою карьеру. Я хочу быть на вершине и не сомневаюсь, что окажусь там. Намерен шокировать Ломаченко 8 апреля», – цитирует Сосу Boxingscene.com.Напомним, поединок Ломаченко – Соса станет главным событием вечера бокса арене MGM National Harbour в пригороде Вашингтона Оксон-Хилле (штат Мэриленд США).Бой будет показан в прямой трансляции телеканалом НВО.