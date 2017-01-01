На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Владимир Кличко: Наш бой с Джошуа станет проблемой для нас обоих

Владимир Кличко: наш бой с Джошуа станет проблемой для нас обоих

Украинский супертяж Владимир Кличко (64-4, 53 КО), которому 25 марта исполнился 41 год, рассказал о влиянии возраста на свою карьеру.

«Честно говоря, я не чувствую свой возраст, - приводит слова Владимира BoxingScene - Не знаю, что будет через пять лет, но сейчас я не могу жаловаться на мою скорость, выносливость или что-нибудь еще. На самом деле, чувствую себя даже лучше, чем раньше.

Возраст – это скорее преимущество, чем недостаток. Мне не нравился период, когда мне было от 20 до 30 лет, потому что при всей успешности и молодости, у тебя много проблем, и ты много еще не знаешь о себе.

Никогда в своей любительской или профессиональной карьере у меня не было полтора года без боя. Это новый опыт для меня и, честно говоря, я взволнован. У меня было время для того, чтобы восстановиться и сейчас с нетерпением жду апреля и поединка с Джошуа.

Я вижу в нем себя и всегда с самого первого дня говорил о том, что он очень талантливый спортсмен. Он – моя копия, только другого цвета. Думаю, наш бой станет проблемой для нас обоих. У Энтони до меня было 18 побед, но поединок со мной будет сильно отличаться от всего, чему он научился раньше», – подчеркнул Кличко.

Бой Владимир Кличко – Энтони Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном лондонском стадионе «Уэмбли».. На кону поединка будут стоять титулы по версиям IBF, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.,

По материалам: Sports.ru
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Кличко: Возраст – просто число, я хочу вернуться и забрать титулы
Кличко: Драться с Джошуа в Лондоне — преимущество для меня
Кличко: Джошуа - это моя копия в плане габаритов, да еще и чемпион мира
Кличко предупредил Джошуа: Я могу нокаутировать с обеих рук
Кличко: Cейчас идеальное время для боя с Джошуа
Владимир Кличко vs Энтони Джошуа: промо-видео боя
Карл Фроч: Кличко зол на себя после боя с Фьюри и это плохо для Джошуа
Джошуа: Победа над Кличко может сделать меня легендой
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Майки Гарсия: Без проблем сражусь с Ломаченко в легком весе
Владимир Кличко: Наш бой с Джошуа станет проблемой для нас обоих
Александр Усик: Мне нужны еще три пояса
Леймон Брюстер: Я уверен, что Джошуа остановит Кличко в начале боя
За четыре недели до боя Кличко – Джошуа ситуация с транслятором поединка в США все еще не решена

Последние новости спорта

12:46 Федерер: Не так часто приходится играть три тай-брейка в одном матче 88 | Теннис

12:24 Майки Гарсия: Без проблем сражусь с Ломаченко в легком весе 92 | Бокс

10:40 Владимир Кличко: Наш бой с Джошуа станет проблемой для нас обоих 155 | Бокс

10:26 НХЛ. «Чикаго» обыграл «Коламбус», «Аризона» победила «Вашингтон», «Рейнджерс» проиграл по буллитам «Питтсбургу» и другие результаты 124 | Хоккей

09:26 НБА. «Голден Стэт» обыграл «Хьюстон», «Кливленд» - «Филадельфию», «Оклахома» проиграла «Сан-Антонио» и другие результаты 135 | Баскетбол

08:38 Федерер победил Кирьоса и стал вторым финалистом «Мастерса» в Майами 188 | Теннис

08:15 УХЛ. Финал. Третий матч. «Донбасса» обыграл «Кременчук» и повел в серии 133 | Хоккей

22:42 Россиянка Евгения Медведева –чемпионка мира по фигурному катанию 176 | Фигурное катание

22:23 Надаль стал первым финалистом «Мастерса» в Майами 224 | Теннис

22:05 Горишна и Кит завоевали золото, Пасичник – бронзу на чемпионате Европы U23 по спортивной борьбе (+Видео) 227 | Борьба / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

Норвежский видеоблогер спародировал лыжный ход Нортуга, Сундбю, Йохауг, Бьорген, Устюгова и Майкла Джексона (Видео)

Ломаченко, Усик и Гвоздик на НВО: промо-видео

НБА. Два стокилограммовых баскетболиста подрались в матче «Чикаго» - «Торонто»

Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны (Видео)

Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео)

Кросби ударил О’Райлли между ног и потерял два зуба после удара клюшкой от Кэйна (Видео)

Лучшие удары на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (Видео)





Топ-новости недели

Горишна и Кит завоевали золото, Пасичник – бронзу на чемпионате Европы U23 по спортивной борьбе (+Видео)
Китайцы Суй Венцзин / Хан Кон – чемпионы мира в парном катании
Илона Семкив и Оксана Гергель – призеры молодежного чемпионата Европы по спортивной борьбе (+Видео)
Елена Пидгрушная в седьмой разполучила награду лучшей спортсменки месяца в Украине
Майами. Винус Уильямс обыграла первую ракетку мира Кербер и вышла в полуфинал








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2017 (7)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги