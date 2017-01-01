Владимир Кличко: Наш бой с Джошуа станет проблемой для нас обоих

Украинский супертяж



«Честно говоря, я не чувствую свой возраст, - приводит слова Владимира BoxingScene - Не знаю, что будет через пять лет, но сейчас я не могу жаловаться на мою скорость, выносливость или что-нибудь еще. На самом деле, чувствую себя даже лучше, чем раньше.



Возраст – это скорее преимущество, чем недостаток. Мне не нравился период, когда мне было от 20 до 30 лет, потому что при всей успешности и молодости, у тебя много проблем, и ты много еще не знаешь о себе.



Никогда в своей любительской или профессиональной карьере у меня не было полтора года без боя. Это новый опыт для меня и, честно говоря, я взволнован. У меня было время для того, чтобы восстановиться и сейчас с нетерпением жду апреля и поединка с Джошуа.



Я вижу в нем себя и всегда с самого первого дня говорил о том, что он очень талантливый спортсмен. Он – моя копия, только другого цвета. Думаю, наш бой станет проблемой для нас обоих. У Энтони до меня было 18 побед, но поединок со мной будет сильно отличаться от всего, чему он научился раньше», – подчеркнул Кличко.



Бой Владимир Кличко – Энтони Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном лондонском стадионе «Уэмбли».. На кону поединка будут стоять титулы по версиям IBF, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.,



Украинский супертяж Владимир Кличко (64-4, 53 КО), которому 25 марта исполнился 41 год, рассказал о влиянии возраста на свою карьеру.«Честно говоря, я не чувствую свой возраст, - приводит слова Владимира BoxingScene - Не знаю, что будет через пять лет, но сейчас я не могу жаловаться на мою скорость, выносливость или что-нибудь еще. На самом деле, чувствую себя даже лучше, чем раньше.Возраст – это скорее преимущество, чем недостаток. Мне не нравился период, когда мне было от 20 до 30 лет, потому что при всей успешности и молодости, у тебя много проблем, и ты много еще не знаешь о себе.Никогда в своей любительской или профессиональной карьере у меня не было полтора года без боя. Это новый опыт для меня и, честно говоря, я взволнован. У меня было время для того, чтобы восстановиться и сейчас с нетерпением жду апреля и поединка с Джошуа.Я вижу в нем себя и всегда с самого первого дня говорил о том, что он очень талантливый спортсмен. Он – моя копия, только другого цвета. Думаю, наш бой станет проблемой для нас обоих. У Энтони до меня было 18 побед, но поединок со мной будет сильно отличаться от всего, чему он научился раньше», – подчеркнул Кличко.Бой Владимир Кличко – Энтони Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном лондонском стадионе «Уэмбли».. На кону поединка будут стоять титулы по версиям IBF, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.,