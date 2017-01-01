Александр Усик: Мне нужны еще три пояса

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинецво время встречи с представителями американских ЗМИ заявил, что в ближайшее время не собирается переходить в супертяжелый вес.«У меня есть планы, естественно, но давайте пока побоксируем здесь (в первом тяжелом весе) - здесь есть хорошие бойцы, с которыми нужно побоксировать, а потом уже думать о хэвивэйте. Мне нужны еще три пояса. Цель у меня - стать абсолютным чемпионом мира».8 апреля на арене MGM National Harbour в пригороде Вашингтона Оксон-Хилле (штат Мэриленд США) Усик проведет защиту чемпионского титула в поединке с американцем Майклом Хантером.Напомним, в главном поединке боксерского шоу Василий Ломаченко проведет защиту титула чемпиона мира WBO во втором полулегком весе против американца Джейсона Сосы.В этом же шоу Александр Гвоздик будет боксировать с кубинцем Юниэски Гонсалесом.