За четыре недели до боя Кличко – Джошуа ситуация с транслятором поединка в США все еще не решена

Два американских телевизионных гиганта Showtime и HBO все еще не достигли соглашения о трансляции запланированного на 29 апреля «боя года» в супертяжелом весе между



Впервые с 2002-го года, со времен боя Майк Тайсон – Леннокс Льюис два американских телеканала вынуждены воевать друг с другом за право транслировать поединок в супертяжелом дивизионе. Showtime заключил контракт с Энтони Джошуа на трансляцию несколько боев британца в США, однако это соглашение не включает автоматические права на поединок Энтони с Кличко, — пишет BoxingScene. — HBO работал с 41-летним Кличко в течение большей части великолепной карьеры украинца, но у Владимира не эксклюзивного контракта с этим телеканалом. В итоге, за четыре недели до боя ситуация с транслятором поединка в США все еще не решена. «Хочется, чтобы этот вопрос уже был закрыт, — заявил вице-президент и генеральный менеджер Showtime Sports Стивен Эспиноза. – Мы постоянно в контакте, но реальных новостей пока нет».



Правда, по словам Эспинозы, четыре недели, оставшиеся до боя, его не пугают и, если его телеканал получит право транслировать поединок Кличко – Джошуа в США, то справится с этим. «Реальность заключается в том, что мы не собираем плату за просмотр, — заявил Эспиноза. – Наша маркетинговая компания занимает от трех до четырех недель. В субботу до боя останется четыре недели. Предстоящий поединок – невероятная битва, о которой многие будут говорить, по мере его приближения».



Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании. В Британии поединок будет транслировать телеканал Sky Sports, в Германии – RTL. Прямая трансляция боя в США начнется ранним вечером – на Восточном побережье и в середине дня – на Западном.

Два американских телевизионных гиганта Showtime и HBO все еще не достигли соглашения о трансляции запланированного на 29 апреля «боя года» в супертяжелом весе между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.Впервые с 2002-го года, со времен боя Майк Тайсон – Леннокс Льюис два американских телеканала вынуждены воевать друг с другом за право транслировать поединок в супертяжелом дивизионе. Showtime заключил контракт с Энтони Джошуа на трансляцию несколько боев британца в США, однако это соглашение не включает автоматические права на поединок Энтони с Кличко, — пишет BoxingScene. — HBO работал с 41-летним Кличко в течение большей части великолепной карьеры украинца, но у Владимира не эксклюзивного контракта с этим телеканалом. В итоге, за четыре недели до боя ситуация с транслятором поединка в США все еще не решена. «Хочется, чтобы этот вопрос уже был закрыт, — заявил вице-президент и генеральный менеджер Showtime Sports Стивен Эспиноза. – Мы постоянно в контакте, но реальных новостей пока нет».Правда, по словам Эспинозы, четыре недели, оставшиеся до боя, его не пугают и, если его телеканал получит право транслировать поединок Кличко – Джошуа в США, то справится с этим. «Реальность заключается в том, что мы не собираем плату за просмотр, — заявил Эспиноза. – Наша маркетинговая компания занимает от трех до четырех недель. В субботу до боя останется четыре недели. Предстоящий поединок – невероятная битва, о которой многие будут говорить, по мере его приближения».Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании. В Британии поединок будет транслировать телеканал Sky Sports, в Германии – RTL. Прямая трансляция боя в США начнется ранним вечером – на Восточном побережье и в середине дня – на Западном.