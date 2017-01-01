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Ломаченко ответил Майки Гарсии

Ломаченко ответил Майки Гарсии

Неделю назад чемпион мира в трёх категориях Майки Гарсиа (36-0, 30 КО) заявил, что не считает достижения своего украинского коллеги Василия Ломаченко (7-1, 5 КО) такими уж существенными и значимыми, как их преподносят СМИ и болельщики. В частности, Майки вспомнил, как он доминировал над Орландо Салидо и первым нокаутировал Романа Мартинеса. Ломаченко решил ответить.

«Что ж, давайте поговорим об этом. Я читал интервью (Гарсии), когда он говорил о том, что уничтожил Салидо, – цитирует Ломаченко Boxingscene. – Я специально пересмотрел этот бой, и на самом деле ему повезло, что он  сломал нос Орландо. После четвёртого-пятого раунда Салидо уже добрался до него и был готов его уничтожить.

Если мы хотим поговорить о Романе Мартинесе, позвольте спросить: кого из нас Мартинес отправил на настил? Да, Гарсиа зарядил лаки-панч и нокаутировал его в восьмом раунде, а я сделал это в пятом. Так что говорить мы можем сколько угодно, но если он действительно хочет привлечь моё внимание и останется в 61,2 кг, то я тоже поднимусь в 61,2 кг.

Сейчас люди больше говорят обо мне, а не о нём, хотя я в этой стране иностранец, но это не проблема. Мы можем встретиться через несколько поединков и определить, кто лучше».

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По материалам: vringe.com
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