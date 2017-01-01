Неделю назад чемпион мира в трёх категориях Майки Гарсиа (36-0, 30 КО) заявил, что не считает достижения своего украинского коллеги Василия Ломаченко (7-1, 5 КО) такими уж существенными и значимыми, как их преподносят СМИ и болельщики. В частности, Майки вспомнил, как он доминировал над Орландо Салидо и первым нокаутировал Романа Мартинеса. Ломаченко решил ответить.
11:17 Ломаченко ответил Майки Гарсии 85 | Бокс
10:07 НХЛ. «Виннипег» в овертайме одолел «Анахайм», «Монреаль» победил «Флориду», «Коламбус» проиграл «Каролине» и другие результаты 95 | Хоккей
09:33 НБА. «Финикс» проиграл «Клипперс», «Чикаго» победил «Кливленд», «Портленд» выиграл у «Хьюстона» и другие результаты 101 | Баскетбол
08:16 Майами. Кирьос победил Зверева и стал соперником Федерера по ½ финала 128 | Теннис
07:55 Майами. Йоханна Конта не пустила Винус Уильямс в финал 337 | Теннис
07:40 Майами. Федерер обыграл Бердыха и вышел в полуфинал 169 | Теннис
23:37 Хэй хочет боя с Манувой в андеркарде поединка Мейвезер — Макгрегор 179 | Бокс
23:31 Молина: 29 апреля Кличко официально передаст свои полномочия Джошуа 230 | Бокс
23:19 Китайцы Суй Венцзин / Хан Кон – чемпионы мира в парном катании 191 | Фигурное катание / Главные новости спорта
22:54 Майами. Возняцки обыграла Плишкову и стала первой финалисткой 162 | Теннис
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Март 2017 (522)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.