Ломаченко ответил Майки Гарсии

Неделю назад чемпион мира в трёх категориях Майки Гарсиа (36-0, 30 КО) Василия Ломаченко (7-1, 5 КО) такими уж существенными и значимыми, как их преподносят СМИ и болельщики. В частности, Майки вспомнил, как он доминировал над Орландо Салидо и первым нокаутировал Романа Мартинеса. Ломаченко решил ответить.



«Что ж, давайте поговорим об этом. Я читал интервью (Гарсии), когда он говорил о том, что уничтожил Салидо, – цитирует Ломаченко Boxingscene. – Я специально пересмотрел этот бой, и на самом деле ему повезло, что он сломал нос Орландо. После четвёртого-пятого раунда Салидо уже добрался до него и был готов его уничтожить.



Если мы хотим поговорить о Романе Мартинесе, позвольте спросить: кого из нас Мартинес отправил на настил? Да, Гарсиа зарядил лаки-панч и нокаутировал его в восьмом раунде, а я сделал это в пятом. Так что говорить мы можем сколько угодно, но если он действительно хочет привлечь моё внимание и останется в 61,2 кг, то я тоже поднимусь в 61,2 кг.



Сейчас люди больше говорят обо мне, а не о нём, хотя я в этой стране иностранец, но это не проблема. Мы можем встретиться через несколько поединков и определить, кто лучше».



Читайте также: Майки Гарсия: Готов задержаться в легком весе ради боя с Ломаченко Неделю назад чемпион мира в трёх категориях(36-0, 30 КО) заявил , что не считает достижения своего украинского коллеги(7-1, 5 КО) такими уж существенными и значимыми, как их преподносят СМИ и болельщики. В частности, Майки вспомнил, как он доминировал над Орландо Салидо и первым нокаутировал Романа Мартинеса. Ломаченко решил ответить.«Что ж, давайте поговорим об этом. Я читал интервью (Гарсии), когда он говорил о том, что уничтожил Салидо, – цитирует Ломаченко Boxingscene. – Я специально пересмотрел этот бой, и на самом деле ему повезло, что он сломал нос Орландо. После четвёртого-пятого раунда Салидо уже добрался до него и был готов его уничтожить.Если мы хотим поговорить о Романе Мартинесе, позвольте спросить: кого из нас Мартинес отправил на настил? Да, Гарсиа зарядил лаки-панч и нокаутировал его в восьмом раунде, а я сделал это в пятом. Так что говорить мы можем сколько угодно, но если он действительно хочет привлечь моё внимание и останется в 61,2 кг, то я тоже поднимусь в 61,2 кг.Сейчас люди больше говорят обо мне, а не о нём, хотя я в этой стране иностранец, но это не проблема. Мы можем встретиться через несколько поединков и определить, кто лучше».