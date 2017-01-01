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Хэй хочет боя с Манувой в андеркарде поединка Мейвезер — Макгрегор

Хэй хочет боя с Манувой в андеркарде поединка Мейвезер — Макгрегор

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй (28-3, 26 КО), заявил, что был бы не против провести встречу с бойцом UFC в полутяжёлом весе Джимми Манува. Последний ранее приглашал Хэя в ринг.

«Конор Макгрегор хочет боя с Мейвезером. Почему бы мне не выступить на том же вечере бокса? Мой ответ Мануве — да, — приводит слова Хэя BoxingScene. - Я был впечатлён тем, как он в последнем бою нокаутировал Андерсона. Если кто-то из бойцов смешанных единоборств и может переквалифицироваться в боксёры, то Манува подходит для этого больше всего. У него есть все данные.

Да, организовать такой бой будет непросто, но это событие объединит фанатский мир бокса и UFC и обеспечит всем мегашоу».

Дэвиж Хэй в данный момент проходит реабилитацию после операции на ахилловом сухожилии, травму которого он получил в поединке с Тони Беллью.
По материалам: Чемпионат.com
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