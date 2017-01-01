Головкин «поддавался» Джейкобсу, чтобы получить бой с «Канело» - американський тренер

Американский тренер Рамон Мэттьюс в интервью ITRBoxing предположил, почему казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) выглядел в бою с американцем Дэниелом Джейкобсом (32-2, 29 КО) менее убедительно, чем обычно.«Сначала Головкин выглядел не так уверенно в бою с Келлом Бруком, давал бить себя — показывал, что его действительно можно бить. Затем в поединке с Дэниелом Джейкобсом, в котором Дэнни прошел все двенадцать раундов. Думаю, Головкин сделал это специально, чтобы было проще получить мегабой с Саулем Альваресом «Канело».Да о чем говорить, если даже Билли Джо Сондерс, глядя на «такого» Головкина, вызвал его на бой! Он просто пытается всех обмануть, а потом показать себя настоящего! — считает Мэттьюс.