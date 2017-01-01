Фредди Роуч: Василий Ломаченко — лучший

Известный американский тренер Фредди Роуч изменил свое мнение о лучшем боксере мира независимо от весовой категории (pound-for-pound).
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