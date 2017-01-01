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Дрозд удивлен решению WBC присвоить Беллью статус «почетного чемпиона»

Дрозд удивлен решению WBC присвоить Беллью статус «почетного чемпиона»

Российский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд прокомментировал решение WBC предоставить британцу Тони Беллью статус «почетного чемпиона».  Сам Дрозд на данный момент является чемпионом WBC «в отпуске».

Белью является обладателем титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC. 29 мая он победил конголезца Илунгу Макабу в бою за титул, который оказался вакантным после того, как Дрозд не смог провести обязательную защиту титула против Макабу из-за травмы. В октябре Белью провел первую защиту титула, нокаутировав американца Би Джея Флореса.

В марте Белью провел свой первый бой в супертяжелом весе, в котором техническим нокаутом одержал победу над своим соотечественником Дэвидом Хэем. В среду WBC сообщил, что Белью присваивается статус почетного чемпиона, что позволяет провести ему защиту титула в любое время. Организация объяснила свое решение тем, что боксер стал «основной приманкой» также и в супертяжелом весе, и поэтому имеет неопределенность по поводу своего будущего.

«Для меня немножко странно присвоение Беллью такого статуса, потому что слово «почетный» подразумевает более серьезные дела, — отметимл Дрозд. - Например, если боксер не раз защищал свой титул или на протяжении многих лет находился на вершине. Тот же Кшиштоф Влодарчик имеет гораздо больше оснований претендовать на такое звание. Виталий Кличко действительно всех перебил, и ему присвоили этот титул. А тут странное какое-то решение. Беллью, конечно, молодец, он добился многого, и никто, наверное, от него этого не ожидал. Но звание почетного чемпиона звучит очень громко в этом случае, как мне кажется».
По материалам: Р-Спорт
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