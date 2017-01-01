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Карл Фроч: В бою с Джошуа можем увидеть Кличко в лучшей форме

Карл Фроч: В бою с Джошуа можем увидеть Кличко в лучшей форме

Бывший чемпион мира во втором среднем весе британец Карл Фроч считает, что экс-чемпион мира супертяжелом весе украинец Владимир Кличко (64-4, 53 КО) в предстоящем поединке против чемпиона IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) может в последний раз показать все на что способен.

«У него за плечами 68 боев, он был непобедим 10 лет, пока не вышел на Тайсона Фьюри, и то для него был крайне неудобный и неуютный вечер, — приводит слова Фроча Sky Sports. — У Владимира были проблемы вне ринга с послеродовой депрессией жены, и об этом не особо писали в прессе. Но если это его отвлекало и он не мог переключиться, а тут еще перед ним прыгал свои странные танцы кто-то вроде Фьюри, улыбался и кривлялся, то стартовать он так и не смог.

Мы вполне можем увидеть лучшего — в последний раз — Владимира Кличко. Это же стадион Уэмбли. И если он думает, что это его финальный бой, где будет под 90 тысяч зрителей, и способ закрыть за собой дверь, то, знаете, он подойдет в превосходной форме.
 
Кличко выйдет в наилучшей возможной сегодня форме, а Джошуа все еще неопытен. Это единственное слово, которое я скажу об Энтони, потому что он хорош, даже первоклассен, во всем остальном».

Напомним, бой Кличко – Джошуа пройдет 29 апреля в Лондоне на 90-тысячном стадионе «Уэмбли». На кону будут стоять титулы IBF, WBA (Super) и IBO в супертяжелом весе.

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По материалам: vringe.com
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