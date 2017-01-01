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Сергей Радченко: Кличко-Джошуа — как драка взрослой собаки со щенком

Сергей Радченко: Кличко-Джошуа — как драка взрослой собаки со щенком

Украинский боксер Сергей Радченко работал спарринг-партнером Владимира Кличко, Александра Усика, Марко Хука и многих других элитных боксеров-профессионалов. В интервью Sport.ua Радченко поделился своими мыслями о предстоящем бое Владимира против Энтони Джошуа.

Сергей Радченко: «Чем ближе к дате боя — тем чаще мне его задают друзья, знакомые, партнеры по залу. Очень сложно предсказать, как будет происходить этот бой, здесь все зависит от нюансов, начиная с психологического настроя как Джошуа, так и Владимира. Перед каждым из них стоит интересная задача. Это как бой между взрослой собакой и щенком, который уже вроде бы подрос, с характером, но еще далеко не пес. У взрослой собаки будет психологический настрой не дать показать молодому щенку, что он сильнее. А у молодого щенка будут амбиции, но при этом у него будет страх перед большим папой. На сборе два года назад чувствовалось, что Джошуа отдавал должное Владимиру, понимая, что он великий чемпион. Прошло два года, но даже сейчас можно увидеть на многих снимках, на видео, что все-таки Джошуа отдает отчет тому, что ему предстоит очень серьезный бой.
 
Бой будет развиваться очень сложно, будет зависеть от психологического настроя, от того, кто попадет первым, кто нанесет серьезный, сокрушительный удар в этом бою. От этого может сразу же измениться исход поединка. Думаю, что Владимиру, а Джошуа тем более сделают такую психологическую прокачку перед боем... Они, думаю, выложат все в этом бою. Для меня этот поединок составляет больше интереса, чем матч-реванш Владимира против Фьюри.

Недели три назад я был на 99% уверен в том, что Владимир сможет выиграть у Энтони. А сейчас задумываюсь о некоторых моментах, боюсь, чтобы психологически не сыграл какой-то момент. Энтони никогда сильно не пропускал, он не знает, что такое поражение нокаутом. С одной стороны, это минус, потому что он может раскрыться, быть бесстрашным, а Владимир за счет опыта его «съест». А может быть наоборот — он от этого бесстрашия пойдет в большой размен, чего не любит Владимир. Размен Владимиру точно ни к чему, он не того стиля боксер, но это может сработать в пользу Энтони. Последнюю неделю я думаю, что, скорее всего, так и будет — что Энтони где-то психанет и пойдет в размен, была не была. Ему терять, по большому счету, нечего. Но если он выиграет у такого чемпиона, как Владимир — сразу поднимется на высокий пьедестал, вырастет во всех рейтингах, это будет для него большой старт».

Напомним, бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону боя будут стоять титулы IBF, WBA (Super) и IBO в супертяжелом весе.
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