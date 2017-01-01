Роберт Гарсиа: 4-5 лет назад Головкин нокаутировал бы Джейкобса

Известный американский тренер Роберт Гарсиа назвал свою версию не самого лучшего вступления Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) в прошедшем поединке против Дэниела Джейкобса (32-2, 29 КО), который



«Головкин – адский боец с невероятной мощью, и его тренер Абель Санчес проделал с ним превосходную работу, - приводит слова Гарсии Boxingscene. - Они уже очень многого добились вместе. Если не ошибаюсь, Головкину уже 35 лет, и он, возможно, находится на закате карьеры. Ещё несколько лет – и на покой. Это не его вина, что он не получил свои большие бои раньше, потому что никто не хотел с ним драться, и ему приходилось боксировать с малоизвестными ребятами. Теперь, когда он, наконец, начал соперничать с более известными ребятами, уже, возможно, немного поздно.



Думаю, у Джейкобса был прекрасный план на бой, он умно действовал в ринге. Бой был близким, но Головкин сделал достаточно для победы. Думаю, четыре-пять лет назад Геннадий нокаутировал бы Джейкобса. Головкин по-прежнему распродаёт арены и делает миллионы долларов, и я думаю, что это его возраст. В 35 лет, когда ты всю жизнь занимаешься боксом, соблюдаешь режим и идёшь на жертвы. Время (уйти) приходит, когда твоё тело уже не такое, как прежде».

Известный американский тренер Роберт Гарсиа назвал свою версию не самого лучшего вступления Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) в прошедшем поединке против Дэниела Джейкобса (32-2, 29 КО), который был выигран Геннадием решением судей. По словам Роберта, возраст уже начал сказываться на казахстанском чемпионе в худшую сторону.«Головкин – адский боец с невероятной мощью, и его тренер Абель Санчес проделал с ним превосходную работу, - приводит слова Гарсии Boxingscene. - Они уже очень многого добились вместе. Если не ошибаюсь, Головкину уже 35 лет, и он, возможно, находится на закате карьеры. Ещё несколько лет – и на покой. Это не его вина, что он не получил свои большие бои раньше, потому что никто не хотел с ним драться, и ему приходилось боксировать с малоизвестными ребятами. Теперь, когда он, наконец, начал соперничать с более известными ребятами, уже, возможно, немного поздно.Думаю, у Джейкобса был прекрасный план на бой, он умно действовал в ринге. Бой был близким, но Головкин сделал достаточно для победы. Думаю, четыре-пять лет назад Геннадий нокаутировал бы Джейкобса. Головкин по-прежнему распродаёт арены и делает миллионы долларов, и я думаю, что это его возраст. В 35 лет, когда ты всю жизнь занимаешься боксом, соблюдаешь режим и идёшь на жертвы. Время (уйти) приходит, когда твоё тело уже не такое, как прежде».