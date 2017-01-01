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Беллью: Перед боем с Хэем написал завещание

Беллью: Перед боем с Хэем написал завещание

Чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе 34-летний британец Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) признался, что перед боем со своим 36-летним соотечественником Дэвидом Хэем (28-3, 26 КО) написал завещание.

«Ситуации, которые произошли с некоторыми бойцами в последнее время, меня напугали, — приводит слова Беллью BoxingNews. -  Люди не знают об этом, но перед боем с Хэем я написал завещание. Это было первый раз в жизни, когда я делал что-то подобное перед поединком. За две недели до встречи с Дэвидом я написал его, оставив всё своей жене. Я сделал это, потому что понимал, что этот парень способен доставить мне большие проблемы.

Не поймите меня как-то не так. Я знал, что и я могу нанести ему подобный урон. Но то, что он говорил перед боем, было отвратительно. Именно поэтому я сделал этот шаг».

Напомним, 4 марта Лондоне (Англия) Тони Беллью победил Дэвида Хэя техническим нокаутом в 11-м раунде.
По материалам: Чемпионат.com
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