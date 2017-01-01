Питер Фьюри: Кличко может оказаться слишком опытным для Джошуа

Дядя и тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри Питер Фьюри считает украинца Владимира Кличко фаворитом в бою со своим соотечественником Энтони Джошуа.
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