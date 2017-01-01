Питер Фьюри: Кличко может оказаться слишком опытным для Джошуа

Дядя и тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе британца



«Я думаю, что у Джошуа хорошие шансы. У него очень сообразительный, очень умный тренер - Роб Маккракен. Я думаю, что это будет хороший бой, но Кличко может оказаться слишком опытным для Джошуа», - сказал Питер Фьюри в интервью On The Ropes Boxing Radio.



«Если Джошуа доберется до Кличко, он отправит Владимира "спать”, а если Владимир доберется до него - аналогично. Но я склоняюсь к победе Кличко в этом бою», - считает Питер Фьюри.



Напомним, бой Кличко – Джошуа пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону будут стоять титулы IBF, WBA (Super) и IBO в супертяжелом весе.

Дядя и тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри Питер Фьюри считает украинца Владимира Кличко фаворитом в бою со своим соотечественником Энтони Джошуа.«Я думаю, что у Джошуа хорошие шансы. У него очень сообразительный, очень умный тренер - Роб Маккракен. Я думаю, что это будет хороший бой, но Кличко может оказаться слишком опытным для Джошуа», - сказал Питер Фьюри в интервью On The Ropes Boxing Radio.«Если Джошуа доберется до Кличко, он отправит Владимира "спать”, а если Владимир доберется до него - аналогично. Но я склоняюсь к победе Кличко в этом бою», - считает Питер Фьюри.Напомним, бой Кличко – Джошуа пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону будут стоять титулы IBF, WBA (Super) и IBO в супертяжелом весе.

По материалам: Boxingnews