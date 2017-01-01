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Сондерс: Хочу подписать контракт на бой с Головкиным к пятнице

Сондерс: Хочу подписать контракт на бой с Головкиным к пятнице

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) призвал чемпиона WBA/WBC/IBF казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) заключить контракт на бой до конца текущей недели.

«Я до сих пор не услышал ответа Головкина», — цитирует Сондерса Boxing Scene. - Я готов поехать в Казахстан ради этого боя. Кажется, когда я жирный и не в форме, все хотят оторвать от меня кусочек. А когда я в форме, всем остальным становится нужен отдых.

Ручка у меня в руке, и я готов подписать контракт, но хочу, чтобы всё было завершено к пятнице, так как мне надо двигаться дальше. Я не могу ждать ещё шесть месяцев. Так что, Головкин, если у тебя есть пара шаров — подписывай контракт».

Напомним, 18 марта Головкин отстоял свои титулы, победив по очкам американца Дэниела Джейкобса (32-2, 29 КО).
Сондерс крайний бой провел в декабре прошлого года, также решением судей перебоксировав россиянина Артура Акавова (16-2, 7 КО).
По материалам: Чемпионат.com
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