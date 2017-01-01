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Каннингем: Если Кличко будет таким, как в бою с Фьюри, это будет хороший вечер для Джошуа

Каннингем: Если Кличкор будет таким, как в бою с Фьюри, это будет хороший вечер для Джошуа

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе американец Стив Каннингем в интервью Boxing Talk поделился своими ожиданиями от боя украинца Владимира Кличко с чемпионом IBF британцем Энтони Джошуа, который состоится 29 апреля в Лондоне.

«Я думаю, что многое зависит от того, какого Владимира мы увидим, - скзал Каннингем в интервью Boxing Talk. - Если он будет "голоден”, то может победить Джошуа. Я говорю так, потому что многие люди не понимают, что Владимир хорошо справляется с парнями, которые были у него в лагере. Джошуа был у него, и теперь Кличко очень уверен в себе.

Но не поймите меня неправильно: Джошуа - уникум, он атлетичен и силен, и он может выиграть этот бой. Если Владимир будет таким, как в бою с Фьюри, это будет хороший вечер для Джошуа», - сказал Стив Каннингем.

Напомним, бой Кличко – Джошуа пройдет 29 апреля в Лондоне. На кону будут стоять титулы IBF, WBA (Super) и IBO в супертяжелом весе.

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По материалам: Boxingnews
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