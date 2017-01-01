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Ломаченко, Усик и Гвоздик на НВО: промо-видео

Ломаченко, Усик и Гвоздик на НВО: промо-видео

8 апреля на арене MGM National Harbour в пригороде Вашингтона Оксон-Хилле (штат Мэриленд США) состоится вечер профессионального бокса, в котором выйдут на ринг три украинских боксера.

В главном поединке боксерского шоу Ломаченко проведет защиту титула чемпиона мира WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) против американца Джейсона Сосы (20-1-4, 15 КО), Усик будет защищать титул WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг) в поединке против американца Майкла Хантера (12-0-0, 8 КО), а Гвоздик, владеющий титулом NABF в полутяжелом весе, будет боксировать с кубинцем Юниэски Гонсалесом (18-2, 14 КО).
Все три боя будут показаны в прямой трансляции телеканалом НВО.  

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