Ломаченко, Усик и Гвоздик на НВО: промо-видео

8 апреля на арене MGM National Harbour в пригороде Вашингтона Оксон-Хилле (штат Мэриленд США) состоится вечер профессионального бокса, в котором выйдут на ринг три украинских боксера.В главном поединке боксерского шоу Ломаченко проведет защиту титула чемпиона мира WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) против американца Джейсона Сосы (20-1-4, 15 КО), Усик будет защищать титул WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг) в поединке против американца Майкла Хантера (12-0-0, 8 КО), а Гвоздик, владеющий титулом NABF в полутяжелом весе, будет боксировать с кубинцем Юниэски Гонсалесом (18-2, 14 КО).Все три боя будут показаны в прямой трансляции телеканалом НВО.