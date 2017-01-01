Менеджер Джейкобса: Головкин будет искать оправдания, чтобы избежать реванша

Кит Конноли, менеджер американского средневеса Дэнни Джейкобса (32-2, 29 КО), полагает, что сторона Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) будет пытаться избежать реванша с американцем.
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