На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Майки Гарсия: Готов задержаться в легком весе ради боя с Ломаченко

Майки Гарсия: Готов задержаться в легком весе ради боя с Ломаченко

Чемпион мира по версии WBC в легком весе (до 61,2 кг) американец Майки Гарсия (36-0, 30 КО), заявил, что вскоре покинет свою нынешнюю весовую категорию, и помешать этому может лишь возможная встреча с чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе (58,9 кг) украинцем Василием Ломаченко (7-1, 5 КО).

«Я хочу быть лучшим в дивизионе, — приводит слова Гарсии BoxingScene. - Поэтому следующий бой могу провести с победителем боя между Линаресом и Кроллой. Линарес владеет титулом WBA и журнала The Ring. Кроме того, он чемпион WBC „в отпуске", так что это был бы большой бой. Хотелось бы организовать такой бой летом, но понимаю, что это сложная задача.

Возможно, нам придется просто провести защиту моего титула, так как работа над объединительным боем займёт несколько месяцев. Я рассматриваю также вариант организации боя с победителем пары Флэнаган — Петров. Возможно, сперва я встречусь с кем-то из этих двух, а бой с Линаресом или Кроллой перенесу на ноябрь.

Я хочу расчистить дивизион и стать здесь лучшим. В идеальном варианте это случится в 2017 году, ну а в следующем перейду в другую категорию. Могу задержаться в легком весе лишь в том случае, если тут будет большой бой. К примеру, если Василий Ломаченко перейдет в легкий вес».

Читайте также: Майки Гарсиа: Все, чего добился Ломаченко, я прошел несколько лет назад
По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Майки Гарсия: Если Ломаченко поднимется в легкий вес, мы устроим бой
Климас: Ломаченко хочет боксировать с Майки Гарсией
Майки Гарсия: Был бы рад сразиться с Ломаченко, если он поднимется в легкий вес
Майки Гарсиа готов драться с Ломаченко
Майки Гарсиа: Все, чего добился Ломаченко, я прошел несколько лет назад
Арум готов устроить бой Ломаченко и Майки Гарсии
Ломаченко до конца года может сменит весовую категорию
Майки Гарсия: Поставил бы на то, что Ломаченко победит Уолтерса судейским решением
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Майки Гарсия: Готов задержаться в легком весе ради боя с Ломаченко
Гвоздик: Не хотел бы драться с Ковалевым, но если будет необходимо, конечно, буду
Эгис Климас: Усика тренирует не Анатолий Ломаченко, а Расс Абнер
Майки Гарсиа: Все, чего добился Ломаченко, я прошел несколько лет назад
Виталий Кличко: Большие мышцы не помогут Джошуа в бою с Владимиром

Последние новости спорта

13:02 Майки Гарсия: Готов задержаться в легком весе ради боя с Ломаченко 116 | Бокс

12:52 Себастьян Феттель: Гран-при получился немного безумным, но в хорошем смысле 168 | Формула-1

12:34 Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Австралии 263 | Формула-1 / Главные новости спорта

12:38 Валттери Боттас: Третья позиция - не идеальный результат 222 | Формула-1

11:13 Формула-1. Гран-при Австралии. Хэмилтон выиграл квалификацию 364 | Формула-1

09:03 Гвоздик: Не хотел бы драться с Ковалевым, но если будет необходимо, конечно, буду 178 | Бокс

08:55 Эгис Климас: Усика тренирует не Анатолий Ломаченко, а Расс Абнер 272 | Бокс

08:42 Майки Гарсиа: Все, чего добился Ломаченко, я прошел несколько лет назад 188 | Бокс

08:30 Виталий Кличко: Большие мышцы не помогут Джошуа в бою с Владимиром 321 | Бокс

08:17 Формула-1. Гран-при Австралии. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов 175 | Формула-1

Все новости

ФОТО

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

НБА. Два стокилограммовых баскетболиста подрались в матче «Чикаго» - «Торонто»

Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны (Видео)

Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео)

Кросби ударил О’Райлли между ног и потерял два зуба после удара клюшкой от Кэйна (Видео)

Лучшие удары на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (Видео)

Промо-ролик к бою Ломаченко – Соса

Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Федерер – Вавринка





Топ-новости недели

Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Австралии
Майами. Долгополов снялся после первого сета
Майами. Свитолина зачехлила ракетку на старте
Майами. Катерина Бондаренко выбыла во втором круге
Сборная Украины завоевала пять медалей на чемпионате Европы по боксу U20








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (444)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги