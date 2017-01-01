Майки Гарсия: Готов задержаться в легком весе ради боя с Ломаченко

Чемпион мира по версии WBC в легком весе (до 61,2 кг) американец(36-0, 30 КО), заявил, что вскоре покинет свою нынешнюю весовую категорию, и помешать этому может лишь возможная встреча с чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе (58,9 кг) украинцем(7-1, 5 КО).«Я хочу быть лучшим в дивизионе, — приводит слова Гарсии BoxingScene. - Поэтому следующий бой могу провести с победителем боя между Линаресом и Кроллой. Линарес владеет титулом WBA и журнала The Ring. Кроме того, он чемпион WBC „в отпуске", так что это был бы большой бой. Хотелось бы организовать такой бой летом, но понимаю, что это сложная задача.Возможно, нам придется просто провести защиту моего титула, так как работа над объединительным боем займёт несколько месяцев. Я рассматриваю также вариант организации боя с победителем пары Флэнаган — Петров. Возможно, сперва я встречусь с кем-то из этих двух, а бой с Линаресом или Кроллой перенесу на ноябрь.Я хочу расчистить дивизион и стать здесь лучшим. В идеальном варианте это случится в 2017 году, ну а в следующем перейду в другую категорию. Могу задержаться в легком весе лишь в том случае, если тут будет большой бой. К примеру, если Василий Ломаченко перейдет в легкий вес».