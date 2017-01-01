Майки Гарсия: Готов задержаться в легком весе ради боя с Ломаченко

Чемпион мира по версии WBC в легком весе (до 61,2 кг) американец Майки Гарсия (36-0, 30 КО), заявил, что вскоре покинет свою нынешнюю весовую категорию, и помешать этому может лишь возможная встреча с чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе (58,9 кг) украинцем Василием Ломаченко (7-1, 5 КО).
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