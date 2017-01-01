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Гвоздик: Не хотел бы драться с Ковалевым, но если будет необходимо, конечно, буду

Гвоздик: Не хотел бы драться с Ковалевым, но если будет необходимо, конечно, буду

Перспективный боксёр полутяжелого веса Александр Гвоздик (12-0, 10 КО) заявил, что готов в случае необходимости выйти в ринг против своего товарища, экс-чемпиона мира по трем версиям в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева (30-1-1, 26 КО).

«Я не хотел бы драться с Ковалевым, но если это будет необходимо, конечно, буду. Это же всего лишь спорт. Мои спарринги с Ковалевым? Я провожу спарринги с друзьями, в начале этого лагеря я спарринговал со своим хорошим другом Александром Усиком. Это же не дворовая драка — это спарринги».

Свой ближайший бой украинец проведет 8 апреля против кубинца Юниески Гонсалеса (18-2, 14 КО).
По материалам: Boxingnews
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