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Ломаченко не прочь «натаскать» Макгрегора в боксе
Ломаченко не прочь «натаскать» МакГрегора в боксе Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) будет рад поделиться некоторыми секретами боксёрского мастерства со звездой смешанных единоборств Конором МакГрегором. В то же время, Ломаченко сомневается, что сможет помочь Конору подготовиться к боксёрскому матчу против Флойда Мейвезера-младшего.

«Если мы проведём спарринг, для него он это будет очень полезно, потому что я могу показать ему некоторые боксёрские навыки, – цитирует Василия Boxingscene. – Мне нравится Мейвезер, он очень забавный и умный парень. Но я не думаю, что смогу как-то помочь МакГрегору  в плане подготовки к бою с Мевезером, потому что у нас с Флойдом разные стили».

Украинец также ответил на вопрос, кто бы покинул ринг победителем, если бы в боксёрском матче встретились он и МакГрегор: «Конечно, я бы его побил. Никаких проблем».

Напомним, 8 апреля на арене MGM National Harbour в пригороде Вашингтона Оксон-Хилле (штат Мэриленд США) Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) проведет защиту своего титула в поединке с американцем Джейсоном Сосой (20-1-4, 15 КО).

По материалам: vringe.com
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