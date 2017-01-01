Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

В главном поединке боксерского шоу Ломаченко проведет защиту титула чемпиона мира WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) против американца Джейсона Сосы (20-1-4, 15 КО), Усик будет защищать титул WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг) в поединке против американца Майкла Хантера (12-0-0, 8 КО), а Гвоздик, владеющий титулом NABF в полутяжелом весе, будет боксировать с кубинцем Юниэски Гонсалесом (18-2, 14 КО).



Фото Майки Уильямс/Boxingscene

Украинцы(7-1, 5 КО),(12-0, 10 КО) и(11-0, 10 КО) приняли участие в открытой тренировке в рамках вечера бокса который состоится, 8 апреля на арене MGM National Harbour в пригороде Вашингтона Оксон-Хилле (штат Мэриленд США)