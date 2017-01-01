Арум готов устроить бой Ломаченко и Майки Гарсии

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум готов устроить поединок Василия Ломаченко (7-1, 5 КО) и Мигеля Анхеля «Майки» Гарсии (36-0, 30 КО).По словам Арума, он не таит обиды на Мигеля, который предпочел на несколько лет остаться вне ринга, чтобы действие их контракта подошло к концу.«Конечно, я бы сделал такой бой, – утверждает Арум. – Что было, то было. Я согласен с Василием, что его поединок с Гарсией стал бы очень интересным событием, и что Гарсиа один из немногих бойцов, кто стал бы настоящим тестом для Ломаченко. Так что, конечно, я был бы счастлив это организовать. Ты никогда не задержишься в этом бизнесе на 51 год, если будешь копить обиды».Гарсиа вернулся на ринг в июле прошлого года, а в январе нынешнего завоевал титул чемпиона мира WBC в легком весе, нокаутировав Деяна Златичанина. У Ломаченко на 8 апреля запланирована защита титула WBO во втором полулегком весе против Джейсона Сосы.