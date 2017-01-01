Эррол Спенс: для Кличко настало время передать эстафету

Американский полусредневес Эррол Спенс (21-0, 18 КО) поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом мира по версии IBF в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и экс-чемпионом украинцем Владимиром Кличко (64-4, 53 КО), который состоится 29 апреля в Лондоне (Англия).
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