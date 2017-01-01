Последние новости спорта

15:52 Коукалова: Я не буду завершать карьеру после ОИ-2018 в Пхенчхане 24 | Биатлон

15:43 Эррол Спенс: для Кличко настало время передать эстафету 45 | Бокс

12:10 Сборная Украины завоевала пять медалей на чемпионате Европы по боксу U20 167 | Бокс / Главные новости спорта

11:25 Промоутер Сондерса подтвердил факт переговоров о бое с Головкиным 121 | Бокс

11:13 Решение о выступлении игроков НХЛ на ОИ-2018 еще не принято 107 | Хоккей

10:54 Игроки НХЛ могут пропустить Олимпиаду в Пхенчхане 119 | Хоккей

10:44 Кросби ударил О’Райлли между ног и потерял два зуба после удара клюшкой от Кэйна (Видео) 164 | Хоккей / Видео

09:37 НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Калгари», «Нью-Джерси» в ОТ обыграл «Рейнджерс», «Чикаго» в ОТ проиграл «Ванкуверу и другие результаты 237 | Хоккей

08:45 НБА. Дабл-дабл Леня не помог «Финиксу» избежать поражения от «Майами», «Голден Стэйт» разгромил «Даллас» и другие результаты 133 | Баскетбол