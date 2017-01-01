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Сборная Украины завоевала пять медалей на чемпионате Европы по боксу U20

Сборная Украины завоевала пять медалей на чемпионате Европы по боксу U20. Фото fbu.net.ua

В румынском городе Браила прошел чемпионат Европы по боксу среди мужчин до 22-х лет.

Сборная Украины завоевали пять медалей – одну золотую, одну серебряную и три бронзовых.

Золото завоевал Александр Хижняк (до 75 кг). Его соперниц белорус  Виктор Дзяшкевич, в результате травмы, полученной в предыдущих поединках, снялся з финального боя.  

Серебряным призером стал Ярослав Харциз (до 60 кг), уступив в финале россиянину Шамилю Аскерову 2:3 (29:28, 28:29, 28:29, 29:28, 28:29).

Бронза в активе Ростислав Белостоцкого (до 49 кг), Степана Грекула (до 81 кг) и Рамазана Муслимова (до 91 кг).

По итогам турнира наша команда вошла в ТОП-3 сильнейших сборных
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