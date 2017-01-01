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Промоутер Сондерса подтвердил факт переговоров о бое с Головкиным

Фрэнк Уоррен и Билли Джо Сондерс

Британский промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО), надеется заключить сделку с командой чемпиона IBF/BO/WBA/WBC Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) об организации боя между этими боксерами в июне текущего года в Казахстане.

«Мы пытаемся организовать этот бой, но удастся ли это, я не знаю, — цитирует Уоррена BoxingScene. - Я думаю, что будут некоторые вещи, которые сыграют на руку Билли в этом бою. Когда Дэниел Джейкобс (последний соперник Головкина) переходил в стойку левши, то действовал наиболее успешно. Билли является крупным средневесом, и он левша. Он жесткий боксер с крепким подбородком.

Сейчас мы ведем переговоры. Посмотрим, куда они нас заведут».

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По материалам: Чемпионат.com
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