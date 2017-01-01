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Уайлдер: С Кличко было скучно, а я возвращаю дивизиону яркие краски

Уайлдер: С Кличко было скучно, а я возвращаю дивизиону яркие краски

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) рад, что эра братьев Кличко в дивизионе завершилась, и это привело к возвращению зрительского интереса к некогда популярнейшей из категорий. Уайлдер по-прежнему планирует установить единоличное правление в дивизионе и обещает, что как только все престижные титулы окажутся в его владении, любой обязательный претендент сможет получить свой шанс.

«Кличко превратили дивизион в сплошную скуку, и они об этом знают, – заявил Уайлдер в интервью Rolling Out. – Не могу не признать, что это потрясное ощущение – принимать участие в возвращении интереса к супертяжёлому весу. Я очень хочу, чтобы наша категория вернула утраченные позиции и вновь стала местом, где происходят действительно яркие вещи.

Я счастлив быть частью всей этой супертяжёлой движухи. Моя главная цель – объединить титулы, и когда это случится, я дам шанс всем обязательным претендентам. Первые и вторые номера, поехали! Стану абсолютным чемпионом – и свой шанс сможет получить любой желающий».

По материалам: vringe.com
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