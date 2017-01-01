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Де Ла Хойя: Канело не будет излишне уважать Головкина, как Джейкобс

Сауль «Канело» Альварес и Оскар Де Ла Хойя

18 марта в США чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) встретился с американцем Дэниелом Джейкобсом (32-2, 29 КО). По итогам двенадцати раундов судьи единогласно отдали победу Головкину со счетом 115-112 дважды и 114-113 и, по словам промоутера мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48-1-1, 34 КО) Оскара Де Ла Хойи, его подопечный не повторит ошибок Джейкобса, когда выйдет против Головкина на ринг.

«Джейкобс слишком сильно уважал Головкина, — считает Оскар. — Я всегда говорил, что если вы находитесь в отличной форме, вы можете справиться с любым давлением и любыми ударами от кого бы то ни было. Джейкобс допустил ошибку: во второй половине боя он выглядел потрясающе, а в первой половине слишком сильно уважал Головкина.

Запомните мои слова: когда Канело и Головкин встретятся, Канело не будет уважать его. С самого начала. Он становится только крепче, только быстрее. Он еще не достиг своего максимума и выглядит очень сильным, особенно в этом весе. Мы готовы сделать бой с Головкиным. Мы хотим организовать этот бой. Но пока придется подождать и посмотреть, чем закончится поединок Канело с Чавесом 6 мая», — заявил Оскар.
По материалам: Allboxing.ru
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