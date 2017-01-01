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МакГрегор хочет провести бой с Мейвезером в сентябре
Макгрегор хочет провести бой с Мейвезером в сентябреИзвестный ирландский боец смешанного стиля Конор МакГрегор может провести поединок против американского боксера Флойда Мейвезера-младшего в сентябре.

«Сентябрь - это именно то, что я имею в виду. Именно этот месяц, мы близки к соглашению на этот счет», - цитирует 28-летнего ирландца портал Lance.com.br

Ранее 40-летний Мейвезер объявил о возобновлении карьеры для проведения поединка с Макгрегором.
Позднее появилась информация, что бой спортсменов по правилам бокса состоится 10 июня, для чего зарезервирован многофункциональный комплекс «Ти- Мобайл Арена», расположенный в Лас-Вегасе (США, штат Невада).
По материалам: ТАСС
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